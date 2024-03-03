بعد وفاة طالبة العريش.. لميس الحديدي تطالب بالرعاية النفسية للطالبات المغتربات

كتبت -داليا الظنينى:

علقت الاعلامية لميس الحديدى على واقعة "نيرة الزغبي" الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش المشهورة إعلاميا بطالبة العريش، قائلة: "رغم وفاتها قبل أسبوع بشكل طبيعي ودفن جثمانها، عادت الأمور للظهور على السوشيال ميديا، مبينة أن هناك كلام متناثر حول تعرضها للابتزاز من أصدقائها.

وأوضحت الحديدى أن النيابة أمرت بتشريح جثمانها والتحقيق مع ذويها وأصدقائها ومسؤولي المدينة الجامعية.

وأضافت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON، اليوم السبت، أن القصة هنا جميعها قيد التحقيقات، متسائلة: هل ماتت منتحرة أم متناولة السم تحت ضغط التنمر والابتزاز.

تابعت الحديدي، قائلة: يشغلنا الآن مجموعة التساؤلات في مقدمتها، هل ماتت الطالبة بسم دس لها؟ أم أنها انتحرت تحت وطأة الابتزاز والتنمر؟ وأين دور الجامعة عندما رأت كل ذلك يحدث دون تدخل؟ موضحة أن الجامعات لها دور مهم جدا تحديدا للمغتربات والمشرفات الاجتماعيات في تلك الجامعات".

واختتمت: "ليه مافيش رعاية نفسية للطالبات والطلبة تحديدا المغتربين؟ وبشأن التنمر هل التنمر قد يؤدي للانتحار؟، منوهة أن فكرة التنمر يجب أن تشغل المجتمع، فهناك من لا يتحمل التنمر والبعض يستطيع مواجهته".

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