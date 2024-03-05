وفاة طالبة العريش.. تحرك برلماني ضد الجامعة- تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن حالة الصـمت الرهيب وغير المبرر من قِبل جامعة العريش، والذي قد تسبب في عدم وضـوح الحقائق في قضية مقتل الطالبة نيرة؛ مما تسبب في غموض وذعر وحالة عدم وضوح بين الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بدوي في طلب الإحاطة: المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إعمالاً بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجهًا إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رئيس جامعة العريش، بشأن أنه بعد متابعة ملايين المصريين عن كسـب واقعة "الابتزاز الإلكتروني" للطالبة نيرة (الطالبة بكلية الطب البيطري- بجامعة العريش) في الوقت الذي التزمت فيه الجامعة الصـمت الرهيب وغير المبرر، والذي قد تسبب في عدم وضـوح الحقائق للرأي العام، انطلاقاً من مبدأ الشفافية، لا سيما أن الواقعة خطيرة في شكلها ومضمونها .

وشدد بدوي في طلبه على أنه كان يجب على مسؤولي الجامعة والكلية التحرك؛ لدرء الخطر من البداية، لكنهم التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة، والأخطر من ذلك أن الجامعة وإدارة كلية الطب البيطري لم تتواصل حتى مع أسـرة الطالبة، لتقديم واجب العزاء لهم، وهو أقل ما يجب تقديمه لهذه الأسرة المكلومة؛ لا سيما أن الواقعة حدثت داخل أسوار الجامعة، فكان من الأحرى إجراء تحقيق في هذه الواقعة داخل حرمها الجامعي.