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رئيس الوزراء: نستهدف تواجد 4 من أكبر 5 شركات موبايل عالمية في مصر

03:12 م السبت 11 مايو 2024
  • عرض 13 صورة
    مصنع هواتف ''فيفو'' بالعاشر من رمضان
  • عرض 13 صورة
    مصنع هواتف ''فيفو'' بالعاشر من رمضان
  • عرض 13 صورة
    مصنع هواتف ''فيفو'' بالعاشر من رمضان
  • عرض 13 صورة
    مصنع هواتف ''فيفو'' بالعاشر من رمضان
  • عرض 13 صورة
    مصنع هواتف ''فيفو'' بالعاشر من رمضان
  • عرض 13 صورة
    مصنع هواتف ''فيفو'' بالعاشر من رمضان
  • عرض 13 صورة
    مصنع هواتف ''فيفو'' بالعاشر من رمضان
  • عرض 13 صورة
    مصنع هواتف ''فيفو'' بالعاشر من رمضان
  • عرض 13 صورة
    مصنع هواتف ''فيفو'' بالعاشر من رمضان
  • عرض 13 صورة
    مصنع هواتف ''فيفو'' بالعاشر من رمضان
  • عرض 13 صورة
    مصنع هواتف ''فيفو'' بالعاشر من رمضان
  • عرض 13 صورة
    مصنع هواتف ''فيفو'' بالعاشر من رمضان
  • عرض 13 صورة
    مصنع هواتف ''فيفو'' بالعاشر من رمضان

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كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر قبل عامين فقط كانت تستورد هواتف محمولة بأكثر من مليار ونصف دولار سنويًا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، على هامش جولته التفقدية بعدد من مصانع العاشر من رمضان اليوم السبت: لكن اليوم نسعى لتحقيق تواجد 4 من أصل 5 أكبر شركات عالمية لإنتاج الهواتف النقالة في مصر، وفيفو واحدة منها، ونسعى أيضًا لجذب شركات مثل شاومي وسامسونج وآبل للاستثمار والتصنيع في مصر.

وأوضح أن الهدف الرئيسي هو جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر، وذلك في إطار خطة لتعزيز التصنيع المحلي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى بدء إنتاج مصنع فيفو، وهي إحدى الماركات العالمية البارزة في صناعة الهواتف المحمولة، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز قطاع التصنيع في مصر.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شركات موبايل
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