والدة الطالبة نيرة صلاح تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنتها

كتبت- داليا الظنينى:

كشفت نشوى جمعة، والدة الطالبة نيرة صلاح، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنتها والتهديدات التي تعرضت له قبل وفاتها.

وقالت "نشوى جمعة" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الأحد: "بنتي كانت صايمة لمدة 3 أيام والسبت كانت هتسمع للشيخ بتاعها ورد القرآن".

وأضافت: "أنا دخلت أتكلم لأني لقيت اني لو سكت هيبقى فيه مليون نيرة تانية، وبدأوا يشهروا ويتكلموا على بنتي أنا لما روحت لقيتها ماتت وأخدتها ومشيت وأخدت عزاها وقلت حق بنتي عند ربنا".

وتابعت: "اتفاجأت على النت ومكنش عندي خلفية باللي حصل، أنا مكنتش أعرف أي حاجة عن المواضيع دي، بدأنا نفتح تليفونها لقينا محادثات وفويسات لا يقبلها عقل بشر ولا بني آدم".

واستطردت: "تهديدات وسخافات لا تصدر من طالبة"، ورسائل نصها، "انتي مش قدها ابعدي عنها، ولقيت النيابة العامة تسأل عن تفاصيل التهديدات".

وتابعت: "لما كلمتني بدأت ترجع وقالتلي بطني وجعاني مش عارفة فيه ايه ومن هنا انقطع الاتصال ملقتش لها صوت اتصلت عليا زميلة بنتي وقالتلي بنتك رجعت كتير ولقينا حبوب في شنطتها".

وأكملت: "حتى لو أخدتها فهذا تحت ضغط نفسي وعصبي لما بحكي لوكيل النيابة شاف كتر الضغط والرسائل أنا بنتي قوية وحافظة 17 جزء قرآن".

واختتمت حديثها: "بنتي كلمت شيخ القرآن يوم الجمعة وقالت أنا هسمع الورد بتاعي يوم السبت"، مؤكدة: "حق بنتي عند ربنا".