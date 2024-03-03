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BBC

ليست صورًا عارية.. والد طالبة العريش يكشف مفآجات صادمة عن وفاة ابنته

07:14 م الأحد 03 مارس 2024

نيرة صلاح

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كتب- محمد عمارة:

أدلى صلاح الزغبي، والد نيرة صلاح، طالبة العريش، بالعديد من التصريحات المفاجأة والصادمة، وذلك بعد إعادة فتح التحقيقات في واقعة وفاة الطالبة، حيث شكك والديها في وجود شبهة جنائية.

وكشف والد طالبة العريش لمصراوي عددا من النقاط المهمة والتي جاءت كالتالي:-

- بنتي لم تتناول حبة الغلة كما يُشاع.

- تربيتي لبنتي وحفظها للقرآن الكريم لا يجعلها تفعل ذلك ومش قادر أستوعب الكلام ده.

- فيه حوار اتعمل على بنتي.

- الحمدلله إني اتأكدت إن الصور بتاعتها مش عارية زي ما بيقولوا، "دي ناكشة شعرها".

- كل اللي بيكتب "عارية عارية" دي كلمة صعبة عليا بس مكنش كده.

- بنتي ماتت مسمومة لكن إزاي.. ده اللي هنعرفه، والكاميرات اللي هتتفرغ هتكشف السر.

- بنتي مكنتش بتحكي لي والمشكلات دي موجودة معاها من زمان وأمها على تليفون في الفيلم الهندي ده.

- أنا معرفش حاجة عن مشاكلها بسبب ظروف شغلي، ومحدش بيقولي، مكنتش بقعد معاهم كتير.

- فيه شيخ اتكلمت معاه، قولتله إفرض إن الكلام والابتزاز ده وخدت الحبة قال لي بردو مسلمة ده اللي عايز أطمن عليه.

- المؤكد لي أن صديقة نيرة "ش"، لم يقبض عليها حتى الآن.

- المؤكد أيضا أن الشخص الآخر "ط" وهو صديقهما ألقي القبض عليه.

نيرة صلاح طالبة العريش حبة الغلة والد طالبة العريش

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