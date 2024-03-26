حسام موافي يحذر من نقص السكري: يؤدي إلى غيبوبة (فيديو)

كتب_محمد فتحي:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، إن الطب ليس منطقًا وإنما حقائق ولا يمكن التعامل معه على هذا أساس المنطق.

وتابع خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأنسولين يثبت السكر ولذا يجب عدم الانتظام بضرورة تناوله.

وأضاف أن الدوخان والتحسن نتيجة تناول الشيكولاتة لمريض السكري تعبر عن إصابته بنقص السكر، مشيرا إلى أن انخفاض السكري هو أخطر ما يمكن، موضحا أن المخ هو أكثر الأعضاء استهلاكا للسكري وبالتالي فإن نقصه على المخ قد يؤدي للإصابة بغيبوبة.