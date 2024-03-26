"النبراوي" يخاطب رئيس الوزراء لضم مهندسي وزارة الصحة إلى حافز المهن الطبية

كتب- محمد عبد الناصر:

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في مكتبه بمقر النقابة العامة، النائب باسم حجازي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالمجلس، بحضور المهندس الاستشاري محمد حمودة، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين.

يأتي اللقاء في إطار تنسيق الجهود وبحث تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، إذ وعد النائب باسم حجازي بتقديم مقترح بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وخاطب نقيب المهندسين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ مطالبًا بإدراج المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية بوزارة الصحة ضمن التخصصات المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 2014، والتوجيه بما يلزم نحو ذلك، كونهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية، أسوة بكل العاملين في القطاع الطبي.

وقال "النبراوي": يوجد أعداد كبيرة من المهندسين العاملين في وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء ووزير الصحة لمناقشة حل الأزمة وإدراجهمم ضمن مشروع الكادر، بالموازاة مع العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم تعديل تشريعي على قانون تنظيم المهن الطبية إلى مجلس النواب.

وأضاف نقيب المهندسين، أن النقابة تولي اهتمامًا بالغًا بالمهندسين العاملين في كل القطاعات، مؤكدًا أن النقابة ستواصل سعيها الحثيث من أجل تحسين أوضاع المهندسين العاملين بوزارة الصحة ومساواتهم مع أقرانهم العاملين بالقطاع الطبي والهيئات الصحية المختلفة.

ومن جانبه، قال المهندس محمد حموده، إن المهندس عنصر أساسي وفعال في جميع القطاعات ومنها وزارة الصحة باختلاف تخصصاته وعلى رأسها مهندسي الأجهزة الطبية، لافتًا إلى أحقية انضمام المهندسين لهذا الكادر، خصوصًا أنه يتم تطبيقه على جميع العاملين في المنظومة الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين دون المهندسين.