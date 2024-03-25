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BBC

فيديو|جنود إسرائيليون يعتدون على طفل ويجبرونه على خلع ملابسه بالخليل

02:39 م الإثنين 25 مارس 2024

جنود إسرائيليون يعتدون على طفل

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مصراوي

سجلت إحدى كاميرات المراقبة في محل تجاري وسط الخليل في الضفة الغربية، اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين على طفل وإجباره على خلع ملابسه وتمزيقها، بسبب وجود صورة سلاح على قميصه.

وأظهر مقطع الفيديو، إجبار الجندي الإسرائيلي للطفل على نزع ثيابه وتهديد الطفل بعدم التفوه ثم صفعه على خده.

ومزق الجندي قميص الطفل الذي يحمل صورة سلاح، قبل أن يسلمه إلى جندي آخر ليستكمل تمزيقه وسط رعب شديد من الطفل وشقيقه الأصغر ووالدتهما.

ووفق مراسل قناة الجزيرة الإخبارية، فإن الاحتلال استدعى صاحب المحل الذي شهد الاعتداء على الطفل وصادر كاميرات التسجيل.

جنود إسرائيليون الاعتداء على طفل خلع ملابس طفل

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رمضانك مصراوي

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