بعد زيارة منتخب كرواتيا ومودريتش الأهرامات.. خبير سياحي يكشف تأثيرها على السياحة المصرية

مصر مستقرة وآمنة.. أول تعليق من رئيس هيئة تنشيط السياحة على زيارة

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن زيارة لوكا مودرتيش، لاعب نادي ريال مدريد ومنتخب كرواتيا اليوم لمنطقة أهرامات الجيزة، ستساهم بشكل كبير في الدعايا للسياحة المصرية.

وأضاف "كارم"، لمصراوي، أن وجود منتخب كرواتيا في منطقة الأهرامات له أثر فعال جدآ على زيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن لاعبي منتخب كرواتيا يتابعهم الملايين حول العالم.

وأوضح الخبير السياحي، أن شعور لاعبي منتخب كرواتيا بالسعادة ورؤية المتابعين حول العالم للصور الخاصة بهم، واهتمامهم بالحضارة المصرية، سينعكس بشكل كبير على تنشيط الحركة السياحية في مصر.

وأشار إلى أن الكثير من المتابعين حول العالم تكون قدوتهم لاعبي كرة القدم، فهذا سيكون عاملاً كبيراً لجذب أعداد كبيرة ونجاح خطط وزارة السياحة في الترويج للمقصد السياحي المصري.