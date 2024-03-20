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BBC

مأساوي.. متحدث "أونروا" يكشف آخر تطورات الوضع في غزة - فيديو

07:50 م الأربعاء 20 مارس 2024

غزة

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كتبت -داليا الظنيني:

قال كاظم أبوخلف، المتحدث الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة الغربية، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي بامتياز، مشددًا على عدم وجود أي تحرك لإنهاء هذه المأساة.

وأضاف متحدث "أونروا"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسح المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يضطلع به خبراء دوليون في هذا المجال يصنفونه في 5 مراحل، وبعض التقارير أفادت بأن معظم سكان قطاع غزة وصلوا إلى المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة غير كافية لتلبية احتياجات الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولافتًا إلى وجود محاولات إسرائيلية متواصلة لتشويه وكالة أونروا أمام الرأي العام العالمي.

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الأونروا حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية كاظم أبوخلف

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