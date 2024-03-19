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علي جمعة: هناك إمكانية لإلغاء الله للنار وإدخال جميع البشر الجنة

07:09 م الثلاثاء 19 مارس 2024

الدكتور على جمعة

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كتبت- داليا الظنيني:

أشار الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، إلى إمكانية إلغاء الله للنار وإدخال جميع البشر الجنة.

وأوضح "جمعة" خلال مشاركته في برنامج "نور الدين"، على "قناة الحياة"، أن هناك علماء أيدوا هذه الفكرة، وأن النار قد تكون موجودة لتذكير الناس بمخافة الله، مؤكدًا على ضرورة أن ترتكز العلاقة مع الله على الحب والرحمة.

وحث "جمعة" على أهمية أن يكون الخطاب الديني مشجعًا للرحمة والمحبة بدلاً من الكراهية، وناقش الرسائل السلبية التي تصور الحياة والآخرة بشكل قاتم، مشددًا على أن الموت هو بداية حياة جديدة.

وأشار إلى أن هناك تركيزًا مفرطًا على أهوال يوم القيامة في الخطاب الديني دون الإشارة إلى الشفاعة والرحمة.

وأجاب على استفسار حول حكم الدعاء على النفس أو طلب الموت؟، موضحًا أن النبي محمد نهى عن هذا التصرف لأنه ينم عن عدم الأدب مع الله.

وقدم نصيحة بأن يدعو الإنسان بأدب في أوقات الفتن، مستشهدًا بدعاء الإمام البخاري عندما واجه اختبارًا شخصيًا.

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علي جمعة إمكانية إلغاء الله للنار الجنة برنامج نور الدين

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