بعد موجة الطقس السيئ.. "الأرصاد" تعلن حالة الجو لآخر ساعات الشتاء

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع في جميع الأنحاء غدا، بعد حالة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وبعد ساعات، وفي الـ21 من مارس، تبدأ رسميا أول أيام فصل الربيع، معلنة انتهاء فصل الشتاء.

وقالت في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء: يوجد ارتفاع في درجات الحرارة غدا بمقدار 4 درجات، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية خلال فترات النهار، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية، وطقس مشمس خلال فترات النهار على أغلب المحافظات، وتظل هناك أجواء باردة خلال فترات الليل.

وأِشارت إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر يومي الأربعاء والخميس، وتعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى يوم الجمعة المقبل، وتستمر للأسبوع المقبل.

وأعلنت وجود نشاط للرياح مطلع الأسبوع المقبل ما يؤدي إلى الإحساس بالبرودة، مطالبة بالحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأِشارت إلى أن الأجواء الشتوية تظل مستمرة خلال الأيام الأولى من فصل الربيع، ناصحة باستمرار ارتداء الملابس الشتوية حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

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