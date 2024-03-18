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BBC

رئيس مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة الطلاب المصريين بالخارج للجنة مشتركة

02:34 م الإثنين 18 مارس 2024

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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كتب- نشأت علي:

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتحية للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، على جهودها في ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، من خلال العديد من المبادرات والجهود.

وعقبت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، موجهة التحية لرئيس مجلس الشيوخ، على ذكره للوزيرة السابقة والإشادة بجهودها.

وقالت وزيرة الهجرة: "شيء جميل أن تذكر وزيرة سابقة وتثني على جهودها"، متابعة: السفيرة نبيلة مكرم الوزيرة تستحق كل المحبة والتقدير على المجهود الذي قامت به.


وعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود الوزارة في التواصل مع المصريين بالخارج، قائلة: في مقدمة أولوياتنا بناء على توجيهات الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الطلاب المصريين بالخارج مجلس الشيوخ

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