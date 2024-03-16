لم تقترب من المباني التاريخية.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل حريق ستديوهات الأهرام

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لموقع حريق ستديوهات الأهرام، الذي نشبت فيه النيران فجر السبت.

وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن النيران لم تقترب من المباني التاريخية في ستديوهات الأهرام، كما أن رئيس الوزراء كلف بتشكيل لجنة عاجلة لمعرفة أسباب الحريق.

وتابع: "تم منح 15 ألف جنيه كدفعة أولى للأهالي المتضررين كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، ووفقا للمعاينة المبدئية تضررت 7 عقارات وبعض المباني الإدارية المجاورة"، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة سيقومان بحصر أعداد الأسر المتضررة من الحريق.

وأوضح أن اليوم تم صرف الإعانة الإيجارية للأسر المتضررة من الحريق بصورة عاجلة، كما أن الدولة لن تتأخر عن المتضررين، وإذا احتاج الأهالي أي إعانة سيتم صرفها بصورة كاملة.

وأكد أن آثار الحريق تشير إلى أنه كان ضخمًا، كما أن الحماية المدنية بذلت جهدًا كبيرا للسيطرة على الحريق، مؤكدًا أنه بسبب جهود الحماية المدنية لم نشهد أي إصابات أو ووفيات من الحريق.

واختتم، أن محافظة الجيزة ستقوم بتقييم السلامة الإنشائية للمباني، ثم يتم عمل مقايسة بعد ذلك، ومن ثم يبدأ بعدها الأعمال الإنشائية للمكان مرة أخرى.