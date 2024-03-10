وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالشهر الكريم

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري كله، وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك سائلاً الله (عزّ وجلّ) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء.

وكان الوزير قد شهد احتفال استطلاع هلال شهر رمضان المعظم 1445هــ، الذي أقامته دار الإفتاء المصرية بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر مساء اليوم، بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و عمرو مروان وزير العدل، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.