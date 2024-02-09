"محلية النواب" تبرز دور قانون التصالح في تنظيم البنية العمرانية بمصر



كتب- حسن مرسي:

صرح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بأن قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس، يمثل خطوة قانونية ضرورية لتنظيم البنية العمرانية في البلاد.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أوضح درويش، أن هذا القانون يهدف إلى فتح باب التصالح على مستوى الجمهورية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أنه يتم انتظار اللائحة التنفيذية للقانون والتي من شأنها أن تساهم في تقنين الأوضاع لملايين الحالات.

وأكد أمين السر على أهمية القانون في التعامل مع التصالح في المناطق العمرانية الجديدة، بما في ذلك الطوابق العليا والمباني المحيطة بالمدن العمرانية، وكذلك المباني الصغيرة المتاخمة للحدود العمرانية، مؤكداً على أن القانون يعمل على معالجة هذه القضايا البالغة الأهمية.