فخري الفقي يكشف عن توقعاته لسعر الصرف بعد التحريك

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من الضروري توحيد سعر الصرف خلال الستة أشهر القادمة. وأوضح أن تحديد السعر التوازني للعملة يتوقف على الظروف المحيطة وتوفر الدولار.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، أشار إلى أن استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على تمويل إضافي يعد عاملاً مهماً في تحديد السعر التوازني.

وتوقع أن يكون السعر التوازني للصرف حوالي 45 جنيهًا، مع الإشارة إلى أن السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار سيتراوح بين 35 جنيهًا و40 جنيهًا عند استقرار الأمور وعودة الاقتصاد إلى نشاطه.

وأشار أيضًا إلى أن الحكومة المصرية تشجع الاستثمار في القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتهدف إلى زيادة الاستثمارات في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الاستثمار لا يقتصر على الخصخصة التقليدية، ولكنه يشمل إقامة مشاريع جديدة تساهم في تحفيز الاقتصاد المصري.

وأشاد بالشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة، الذي يتضمن تخصيص 35 مليار دولار خلال شهرين وإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليار دولار خلال فترة الإنشاء، مع حصة مصرية تبلغ 35% من الأرباح.