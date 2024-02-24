الوزراء: استثمارات رأس الحكمة تؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة



كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث رئاسة مجلس الوزراء، إنّ استثمارات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، تؤكد أن الدولة المصرية ستتجاوز التحديات التي تواجهها حاليا.

وأكد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، مساء السبت، على أن الدولة لديها رؤية وخطط لمواجهة التحديات الراهنة، وأهم محاور هذه الرؤية، هي ضبط سعر الصرف، وخفض التضخم، لذلك، عملت على جذب الاستثمارات المباشرة.

وأضاف متحدث الوزراء: "المشروع يعكس رسالة ثقة من المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الراهنة".

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المشروع يمثل فرصة مواتية لضبط سعر الصرف سوق النقد الأجنبي وباكورة استثمارات كبرى قادمة في الطريق، كما يعكس ثقة المستثمرين في جاذبية الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة.