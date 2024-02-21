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BBC

اليوم.. "قطامش" وحكاياته مع طاولة الملك بالأمير طاز

03:00 ص الأربعاء 21 فبراير 2024

عشرة طاولة مع الملك فاروق

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كتب- محمد شاكر
يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز - بمقره خلف قسم الخليفة بميدان القلعة- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الأربعاء 21 فبراير، أمسية جديدة من أمسيات صالون "حكايات العم قطامش"، مع الشاعر والمؤرخ ياسر قطامش.

يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان "عشرة طاولة مع الملك فاروق"، حيث يصحبنا "قطامش" فى جولةٍ معه لنتعرف على الجوانب الخفية والمرحة في حياة الملك مع صور نادرة له.

جدير بالذكر أن "قطامش" مهندس استشاري، ورئيس تحرير مجلة المهندسين سابقًا، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الحديث، وعضو جمعية حماة اللغة العربية، ومن كُتاب جريدة أخبار اليوم والأهرام والوفد، وله العديد من الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون، وقد بلغت مؤلفات الشاعر والمؤرخ الكبير ما يقرب من خمسة وثلاثين كتاب منها خمسة عشر ديوان شعري.

الملك فاروق قصر الأمير طاز ياسر قطامش

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