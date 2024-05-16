وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة- فيديو



كتبت -داليا الظنيني:

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، آخر مستجدات أعمال تنفيذ محطة العاصمة الإدارية المركزية التبادلية للقطار السريع، قائلاً: تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للمحطة بشكل كامل، وسيتم توفير مناطق خدمية وتسويقية وتجارية للركاب في محطة العاصمة الإدارية».

وأضاف الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تعاون مع القطاع الخاص من خلال تخصيص شركة خاصة تابعة للوزارة؛ مسئولة عن التعاقد مع المعلنين والمستثمرين داخل محطة العاصمة.

وحول موعد افتتاح محطة قطارات صعيد مصر الواقعة بمنطقة بشتيل في الجيزة، أوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من أعمال هذه المحطة بشكل كامل؛ وسيتم افتتاحها قريبا بعد الاتفاق على الموعد المناسب.

ولفت وزير النقل، إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الأساسي لمحطة العاصمة الإدارية التبادلية المركزية، ويتم إنشاء منطقة لوجستية خلف المحطة بها مخازن مبردة وثلاجات وأسماك ولحوم وخضروات.

وأردف الوزير: يتم حاليًا إنشاء منطقة صناعية جديدة شرق محطة الكهرباء بالقرب من السخنة؛ ويتم إنشاء منطقة لوجستية أخرى لتصدير الرخام من منطقة شق الثعبان بالقرب من محطة محمد نجيب. واستطرد الوزير حديثه: نستهدف نقل 2.5 مليون راكب و5 ملايين طن بضائع في بداية تشغيل القطار السريع، ونتوقع أن يصل استيعاب القطار الخفيف إلى 400 ألف راكب يوميا مع تشغيل المرحلة الرابعة. ».