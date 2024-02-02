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أسامة ربيع: انخفاض إيرادات قناة السويس بـ 376 مليون دولار خلال يناير الماضي

10:17 م الجمعة 02 فبراير 2024

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

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أسامة ربيع: انخفاض إيرادات قناة السويس بـ 376 مليون دولار خلال يناير الماضي

كتب- حسن مرسي:

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أن القناة تاثرت كثيرًا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه أجرى اجتماعات مختلفة مع مسئولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتوكيلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" على قناة "أون"، مساء الخميس، إنه لأول مرة تمر قناة السويس بمثل هذه الأزمة، فعدد السفن في يناير 2023 وصل لـ 2155، وانخفض لـ 1362 بفارق 36% عجز.

كما أشار إلى انخفاض الإيرادات من 804 مليون دولار لـ 428 مليون دولار خلال شهر يناير ما بين العام الماضي والحالي، بعجز 46% عن العام الماضي.

وذكر أن عائدات قناة السويس في يناير 2023 وصلت لـ 804 مليون دولار، وانخفضت في يناير من هذا العام لـ 428 مليون دولار.

وواصل:"طريق قناة السويس ما زال هو الأفضل والأقصر والأكثر امانا ، ورأس الرجاء الصالح طريق غير مستدام وبلا خدمات، والملاحة فيه صعبة جدًا".

الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس انخفاض إيرادات قناة السويس قناة السويس تأثرت بأزمات البحر الأحمر

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