"بيت الزكاة" يوزع بطاطين ومواد غذائية على المستحقين بأسوان

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

انتهي بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية على المستحقين في محافظة أسوان.

جاء ذلك في إطار حملة "دفء وطمأنينة" لشتاء هذا العام؛ للتأكيد على أن بيت الزكاة والصدقات يصل إلى المسحقين، أينما كانوا.

وأكد بيت الزكاة والصدقات، في بيان السبت، أن حملة "دفء وطمأنينة" تستهدف توزيع بطاطين وملابس شتوية وجواكت وأحذية لكل الأعمار، ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع والمناطق النائية في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن حملة "دفء وطمأنينة" التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تستهدف توزيع مئات الآلاف من البطاطين والملابس الشتوية الجديدة، والمواد الغذائية؛ في إطار برنامج "ستر وغطاء" أحد البرامج التنموية لدعم الأسر الأولى بالرعاية؛ في جميع المحافظات لطمأنتهم ومساندتهم وإدخال السرور على قلوبهم.

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