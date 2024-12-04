معصية تُزيل النعم وتحرم العبد من حماية الله.. ما هي؟

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خطورة الشعور بالتفوق أو التكبر بسبب الطاعات أو النعم التي يمنحها الله للإنسان.

وأوضح "عويضة"، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن البعض قد يظن في لحظة معينة أنه في مكانة أعلى من الآخرين بسبب النعم التي يراها في حياته، مما يجعله يعتقد أنه بعيد عن المعصية أو الخطأ، وهذا في حد ذاته خطأ كبير.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن التوكل على الله هو السبيل الوحيد للحفاظ على الطاعات والنجاح في الحياة، موضحا: قول "لا حول ولا قوة إلا بالله" هو من كنوز العرش، ولا يمكن للإنسان أن يتحول من حال إلى حال، سواء من طاعة إلى معصية أو من مرض إلى عافية، إلا بتوفيق من الله، لذلك، يجب على المسلم أن يتجنب التفكير في قوته أو حنكته الشخصية، بل عليه أن يعي تمامًا أن الله هو الذي يحفظه ويقويه في كل لحظة.

وأضاف أن التفكر في نعمة الله يجب أن يرافقه خوف من الوقوع في الخطأ، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يتحول بقدرة الله ليعمل بعمل أهل النار.

ودعا إلى التواضع والاستمرار في التوكل على الله في جميع الأحوال، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يظل في "حماية الله" وليس في حماية قوته الذاتية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا: أمطار وشبورة وبرودة

25 صورة.. شاهد التشغيل التجريبي للمونوريل بدون ركاب



