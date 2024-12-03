حدث في 8 ساعات| تشغيل المونوريل تجريبيًا.. وتحذير من حالة الطقس

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، تنوعة ومختلفة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

25 صورة.. شاهد التشغيل التجريبي للمونوريل بدون ركاب

تواصل وزارة النقل أعمال التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب في المسافة من مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية وحتى محطة المشير طنطاوي.

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الحكومة: طلبات من المستثمرين لإقامة 7 مشروعات منتجعات وفنادق على بحيرة قارون

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات والخدمات الجاري تنفيذها في محافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

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بيان من سكك حديد مصر بشأن أنباء تعطل حركة القطارات بمحطة الإسكندرية

قال بيان صادر عن وزارة النقل، إن ما نشر على أحد المواقع الصحفية، بخصوص تعطل حركة القطارات بمحطة الإسكندرية نتيجة سقوط الجرار رقم 3892 بحوش ركاب محطة الإسكندرية الثلاثاء، غير صحيح.

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الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا: أمطار وشبورة وبرودة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية غدا الأربعاء على الأنحاء كافة.

وقالت الهيئة، إنه يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والتنقيب عن الآثار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 5 تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعات القوانين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.

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"الزراعة" تواصل تجديد تراخيص المزارع المتوقفة وزيادة تشغيل القائمة بفائدة 5% متناقصة

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إنه تم إرسال لجان إلى مزارع الدواجن للمتابعة الميدانية وتنفيذ تعليمات الوزير بتذليل العقبات التي تواجه صغار المربين وأصحاب مزارع الدواجن (التسمين أو إنتاج بيض المائدة)، المتوقفة أو التي يرغب أصحابها في رفع كفاءتها، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وزيادة طاقتها الإنتاجية وتحسين العائد الاقتصادي لعمل الدراسات الفنية اللازمة، وإرسالها إلى البنك لتمويلها بقروض ميسرة 5%.

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