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"دفاع النواب": زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة حملت رسائل إيجابية

02:00 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

النائب إبراهيم المصري

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كتب- نشأت علي:

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالزيارة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر أكاديمية الشرطة، والتي اجري خلالها حوارًا شاملاً مع المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكدًا بأنه تقليد مقدر من أب لكل المصريين تجاة أبنائه ولها دلالات إيجابيه كبيرة.

وأضاف وكيل دفاع النواب، بأن حديث الرئيس السيسي اتسم بالمكاشفه والصراحة، وضح خلاله التحديات التي تواجه الوطن، مؤكدًا بأنها رسالة دعم سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على أبنائه من الطلاب، في الانضباط والمسئولية تجاة وطنهم وستظل أمانة في أعناقهم أبد الدهر.

وتابع وكيل دفاع النواب بأن تشريف الرئيس، للأكاديمية حملت العديد من الرسائل للمصريين، أولها إن الشائعات والأكاذيب مستمرة منذ سنوات وليس الحل الهدم، مضيفًا: "وإحنا بنتكلم دلوقتي فيه شائعات وأكاذيب وافتراء وخلال السنين اللى فاتت مثل موضوع اختطاف النساء والبيوت وكأن مفيش أمن".

السيسي أكاديمية الشرطة إبراهيم المصري
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