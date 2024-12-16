بشأن "سوريا وفلسطين".. توصيات الندوة الدولية "الفتوى والأمن الفكري"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، توصيات الندوة الدولية الأولى "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، والتي عقدت على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مفتي الجمهورية، في فاعليات اليوم الختامي للندوة، عصر الاثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الندوة خرجت بمجموعةٍ من التوصياتِ كما يلي:

توصيات الندوة الدولية "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"

ذكرت الندوة أنها كفاحَ الشعب الفلسطيني خصوصًا في غزةَ ضد الكيان المحتل الغاصب، وثمنت جهود الدولة المصرية في مساعيها العظيمة الرامية نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

ودعت الندوة إلى تشجيع ودعم التضامن العالمي لتعزيز حضور القضية الفلسطينية في المحافل الدولية لضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

كما تابعت الندوة عن كثب التطورات في الأراضي السورية الشقيقة، ودعت الشعب السوري إلى التمسُّك بالترابط وعدم التشرذُم للحفاظ على البلاد ومقدَّراتها وعلى وحدة أرضها وأمان حدودها.

وأشادت الندوة بدور مصر القيادي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي من خلال جهودها الدبلوماسية في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، وثمنت المبادرات المصرية في مجال تحسين الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.

كما دعت الندوة إلى ضرورة العمل على كبح جماح الكيان الصهيوني والعمل على وقف أحلامه الزائفة والتي لن تتحقق والتي في سبيلها لا يراعى حُرمة ولا للإنسانية كرامة ولا للأعراف الدولية والإنسانية مكانا.

وأكدت الندوة على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني المحتل في الأراضي السورية مستغلاً الأحداث الواقعة بها هو خروج عن كل عرف وبعيد عن كل دين ودعت الندوة المؤسسات الأممية والدولية وأصحاب الضمائر الحية الى ضرورة اتخاذ وموقف جاد يوقف غطرسة هذا الكيان ويرده عن جرائمه كما تدعو الأخوة السوريين إلى ضرورة الاتحاد والتكاتف والتعاون وإدراك ما يحاك بهم.

ودعت أيضا الندوة إلى المساندة الإيجابية الكاملة لقيادتنا السياسية والوقوف خلفها بكل قوة، ودعم مؤسساتنا الوطنية وأجهزتنا الأمنية، والتي لولا قوتها وتماسكها وتكاتفها واستقرارها لنجحت المخططات الخبيثة التي يريد بها أعداء الوطن إهلاك البلاد والعباد.

وأهابت الندوة بجميع المسلمين في كل مكان أن يتمسكوا بالانتماء لأوطانهم وحبهم لها، ويدركوا ما يفرضه عليهم الواجب الديني الشرعي من تحمُّل المسئولية والوعي الكامل بقضايا أوطانهم وبما يمر العالم به من ظروف دقيقة تتحدد فيها مصائر الدول وتتشكل فيها الخريطة السياسية للعالم أجمع ولمنطقتنا العربية والبلاد الإسلامية على وجه الخصوص.

وأشادت الندوة بدور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في تعزيز الخطاب الديني الوسطي الذي يدعو إلى التعايش السلمي بين الشعوب، وتعزيز الحوار بين الأديان وبناء جسور التواصل مع الثقافات المختلفة.

وأكدت الندوة على ضرورة حماية الأمن الفكري من جميع التحديات التي تواجهه، وأهمية الدور المحوري الذي تقوم به الفتوى في إرساء دعائم الأمن الفكري ومواجهة التطرف الديني واللاديني، وتثمِّن كافة المخرجات التي صَدَرت وعُرِضَت في فعالياتها، وتدعو الباحثين والمختصين للإفادة منها.

كما أكدت لندوة على أهمية التصدي للفتاوى الشاذة والعشوائية، وبيان أثرها السلبي على الأمن الفكري، ومواصلة العمل للتوعية بمخاطرها وآثارها على استقرار المجتمعات، وضرورة سن قانون يحظر الإفتاء لغير المؤسسات الإفتائية والمتخصصين المؤهلين لذلك، الأمر الذي سيحمي الكيان العقدي والفكري للمجتمع من الأفكار الدخيلة عليه، وتعزيز التعايش السلمي وحماية القيم الإنسانية المشتركة.

وأكدت أيضا الندوة على أهمية مواصلة العمل في مجال التأهيل الإفتائي، وبناء المزيد من جسور التفاهم والتعاون بين القائمين على صناعة الفتوى في العالم من مؤسسات وهيئات وطنية؛ لمواجهة التحديات الكبرى في سبيل نشر القيم الإنسانية، وتوعية المجتمعات بمخاطر التطرف الفكري والتحديات الاجتماعية، وتعزيز الأمن الفكري.

ودعت الندوة إلى تعزيز دور المرأة في الإفتاء عبر تأهيلها للمشاركة في قضايا المجتمع، والإفادة من أدوارها المحورية في التربية والتنشئة الاجتماعية بما يحقق الأمن الفكري والمجتمعي.

وأوصت الندوة بضرورة تضمين المناهج التعليمية والتربوية مساقات عن الأمن الفكري، ومناقشة قضاياه وأبعاده المتنوعة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية والأكاديمية، وضرورة التوصل إلى مخرجات وتوصيات واقعية تسهم في تحقيق الأمن الفكري.

ودعت الندوة إلى تعزيز الدور المصري في توجيه الجهود الإعلامية نحو نشر خطاب معتدل يعزز الأمن الفكري ويخدم المصالح الوطنية، وضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية لتسليط الضوء على جهود المفتين والمؤسسات الإفتائية في تحقيق السلم المجتمعي وحماية الأمن الفكري.

وثمنت الندوة جهود المؤسسات الإفتائية في مكافحة الفكر المتطرف، ونشر الاعتدال، وتعزيز الوحدة الإسلامية، ومواجهة الانقسامات الفكرية والطائفية، وتؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتشجيع التفاعل بين المفتين والجمهور لتقوية الثقة بالمؤسسات الإفتائية.

ودعت الندوة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية لتسليط الضوء على جهود المفتين والمؤسسات الإفتائية في تحقيق السلم المجتمعي وحماية الأمن الفكري.

وتوجَّهُ المجتَمِعونَ بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرعايته للندوة، ولكل من أسهم في نجاح أعمالها، مُتمَنِّينَ لمصر وكافة بلاد الأمة الإسلامية والعالمية التوفيق والنجاح والاستقرار الدائم.

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