أستاذ بطب بنات الأزهر يفوز برئاسة المجموعة الدولية للتعامل مع الكوارث

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، فوز الدكتور ياسر البطراوي، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب للبنات بالقاهرة، في انتخابات الرابطة الدولية لجراحة العظام SICOT وهي أكبر جمعية دولية متخصصة في جراحة العظام، ليكون الرئيس القادم للمجموعة التخصصية المعنية بالتعامل مع الكوارث، مثل: الحروب، والزلازل؛ وتضم الجمعية فريقًا دوليًّا من الخبراء من جميع أنحاء العالم؛ وذلك لتطوير آلية التعامل مع الكوارث، وتدريب الأطباء في مختلف أنحاء العالم على هذا التخصص المهم.

جدير بالذكر أن الدكتور ياسر البطراوي يعد أول طبيب مصري يصل لهذا المنصب المهم، مما يبرز ويعزز من مكانة جامعة الأزهر على مستوى العالم، ويؤكد على عالمية رسالة الأزهر الشريف. ويعد البطراوي من العلماء البارزين في مجال جراحة العظام على مستوى العالم، وحصل على عديد من الجوائز محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ فقد حصل على جائزة الدولة التقديرية وهو مدرس مساعد وكان وقتها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب رئيسًا للجامعة فقام بتكريمه، كما تم اختياره ليكون طبيب أوروبا الأول؛ لجهوده في إجراء (1000) عملية جراحة تطويل القامة بنسبة نجاح بلغت 100℅.

وتأكيدًا على البعد الإنساني في رسالة الأزهر الشريف سافر الدكتور ياسر البطراوي إلى البوسنة والهرسك، وقام بإجراء عديد من العمليات الجراحية بنسب نجاح كبيرة، وكان ذلك بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتم تكريمه في البوسنة والهرسك على هذه الجهود، وتم توجيه الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف، إضافة إلى ذلك تم تكريم البطراوي في: كوريا الجنوبية، والصين، وكل هذا يجسد عالمية رسالة الأزهر الشريف، ويعزز مكانة أبناء جامعة الأزهر في مختلف المحافل العلمية الدولية.

جدير بالذكر أن SICOT تأسست في 10 من أكتوبر 1929م واحتفلت بالذكرى السنوية (90) لتأسيسها في عام 2019م، وهي مؤسسة دولية تعمل على تعزيز تقدم علم وفن جراحة العظام على المستوى الدولي، وخاصة تحسين رعاية المرضى، وتعزيز وتطوير التدريس والبحث العلمي والتعليم.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل اجتماع السيسي مع مستشار ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي