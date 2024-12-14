توفر الكهرباء لأكثر من 256 ألف أسرة.. كل ما تريد معرفته عن محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية

كتب- محمد أبو بكر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفل تدشين محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان.

كل ما تريد معرفته عن محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن محطة أبيدوس 2025، كما يلي:

- تنتج 1 مليون وحدة كهروضوئية شمسية.

- 1500 جيجاوات ساعة من الطاقة الشمسية.

- يقلل 783300 طن من الانبعاثات الكربونية.

- يدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر.

- يدعم خطة زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مصر إلى 42 % بحلول 2030.

- يقع المشروع في كوم أمبو بأسوان.

- تصل قدرة المشروع إلى 500 ميجاوات قدرة إنتاجية.

- يوفر الكهرباء لأكثر من 256 ألف أسرة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، بالتعاون بين وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة "إيميا باور AMEA POWER" الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، المعروفة بدورها الريادي في مشروعات الطاقة المستدامة من جانب آخر.

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