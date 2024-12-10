وظائف قيادية شاغرة جديدة بـ"البحيرة للكهرباء".. تعرف على التفاصيل

كتب ـ محمد صلاح:

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس بهجت عبد الحليم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمنح الفرصة للمنافسة أمام القيادات لاختيار الأكفأ منهم لاستكمال مسيرة العمل داخل كافة الشركات التابعة للقطاع.

وتضمن الإعلان، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، وظيفة رئيس قطاع شبكات التوزيع بقطاع وسط البحيرة، بالإضافة إلى رئاسة قطاع الورش الإنتاجية ووسائل النقل، وفقًا للشروط المطلوبة.

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