فرص استثمارية في ميناء دمياط بتكلفة 14 مليار جنيه -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

تطرح هيئة ميناء دمياط مجموعة من الفرص الاستثمارية الحالية في الميناء، أمام شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة تطوير وتوسعة الميناء لزيادة القدرة الاستيعابية.

فرص الاستثمار في ميناء دمياط

تتضمن فرص الاستثمار في ميناء دمياط، ما يلي:

1- إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي (تحيا مصر 2)

يستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية الزيادة المتوقعة في عدد السفن المترددة وحجم البضائع المتداولة مستقبلًا، فضلًا عن إنشاء منطقة سكنية استثمارية بمعرفة مطور عقاري.

ويتكون المشروع من 3400 متر أرصفة، بعمق 17 مترًا، وتبلغ الساحة الخلفية 2.2 مليون متر مربع (بما تشمل المخازن والساحات).

وتبلغ طاقة التداول للمشروع 20 مليون طن سنويًا، والطاقة التخزينية 40 مليون طن سنويًا، بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه.

2- تجهيز وإدارة وتشغيل محطة للحبوب والغلال على مساحة 270 ألف م2

يستهدف المشروع تعزيز القدرة التنافسية لميناء دمياط من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين الحبوب بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه البضائع.

ويتكون المشروع من أرصفة بطول 850 مترً، وعمق 17 مترًا، وتبلغ مساحة الساحة الخلفية 270 ألف متر مربع (بما تشمل من مخازن وصوامع).

وتبلغ طاقة التداول 3.5 مليون طن سنويًا، والطاقة التخزينية 6 ملايين طن سنويًا، بتكلفة تقديرية 2 مليار جنيه.

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