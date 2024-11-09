برلماني: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تمت بطريقة دستورية وقانونية

كتب- نشأت علي:



أشاد النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق توجيهات القيادة السياسية لخدمة مصالح المواطنين في إطار مسيرة الجمهورية الجديدة.



وأكد "سويلم"، في بيان السبت، أن مناقشات القانون جرت بطريقة دستورية وقانونية وبمعايير العدالة المطلقة، مما يعكس بصمة تاريخية لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني، خصوصًا أن القانون الحالي لم يخضع لأي تعديلات منذ نحو 75 عامًا.

وأوضح "سويلم" أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم القوانين التي تضمن حماية وأمن المواطن المصري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان حقوق المواطنين في الجمهورية الجديدة، وبإشراف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية.



وأضاف أن المناقشات التي شهدها المجلس بخصوص القانون تعتبر غير مسبوقة، وذلك بفضل جهود أعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، واللجنة الفرعية بقيادة النائب إيهاب الطماوي، الذين قدموا عملًا جماعيًا مميزًا بمشاركة رموز القانون في مصر، مما يعطي الأمل بأن تسير جميع القوانين بنفس النهج الدقيق، خاصة القوانين ذات الأهمية الكبيرة.