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الحكومة ترد على أنباء إقامة معرض لمقتنيات "توت عنخ آمون" باليابان

11:36 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الملك الذهبي توت عنخ آمون

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كتب - محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض الصحف الأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام وزارة السياحة والآثار إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في العاصمة اليابانية طوكيو، لا أساس له من الصحة.

وأوضح في بيان له، اليوم، أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الوزارة إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في العاصمة اليابانية طوكيو، وأن كافة المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددةً على أن كنوز الملك توت عنخ آمون ستظل داخل مصر استعداداً لعرضها كاملة بالمتحف المصري الكبير والذي من المقرر افتتاحه رسمياً قريباً، دون أن تسافر خارج مصر في أي معارض مؤقتة سواء في اليابان أو في أي دولة أخرى، مؤكدة أنه لا توجد أية مفاوضات أو مناقشات بين المجلس الأعلى للآثار مع أي مؤسسات أو أفراد في مصر أو خارجها لإقامة معرض لمقتنيات الملك توت عنخ آمون في اليابان.

مجلس الوزراء توت عنخ آمون وزارة السياحة والآثار الملك الذهبي
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