كتب- محمد أبو بكر:

أيام قليلة تفصلنا على الإنتهاء من إعداد الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي 2025، وإعلان وزارة السياحة والآثار لها.

وكشف محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن موعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم إلى الحج السياحي 2025.

موعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم إلى الحج

وقال "عابد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إن موعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم إلى الحج السياحي سيكون فور صدور ضوابط الحج السياحي 2025، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

حصة تأشيرات الحج السياحي 2025

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن حصة تأشيرات الحج السياحي 2025 ستكون كاملة، بواقع 36 ألف تأشيرة.

ويكون توزيع تأشيرات الحج السياحي 1446 هـ - 2025، كما يلي:

البري: 10 آلاف تأشيرة.

الحج الاقتصادي: 15 ألف تأشيرة.

الحج الخمس نجوم والمميز: باقي التأشيرات.

أسعار الحج السياحي 1446 هـ 2025

يذكر أن مصدر مطلع، كشف لمصراوي في وقت سابق، أن أسعار الحج السياحي لموسم 2025 - 1446 هجريًا المقترحة ستتراوح ما بين 240 ألف جنيه و290 ألف جنيه، وذلك وفق المقترحات التي يتم مناقشتها حاليًا، لافتًا إلى أن هذه المقترحات قد تشهد تغييرات طفيفة قبل اعتماد الضوابط النهائية للحج.

وبحسب المصدر، فإن أسعار الحج الخمس نجوم لم يتم تحديدها بعد، مؤكدًا أن الزيادات في الأسعار كبيرة وأن هناك مناقشات قائمة لضبط الأسعار قبل بدء الموسم.

وتشهد ضوابط الحج لهذا العام إجراءات مشددة لتفادي الأخطاء التي حدثت في المواسم السابقة.

يذكر أن موسم الحج السياحي 1445 هـ 2024 بلغت أعداد التاشيرات خلاله نحو 23 ألف تأشيرة، حيث طالبت الشركات هذا الموسم وزارة السياحة والآثار بزيادة أعداد تأشيرات الحج والحصول على الحصة كاملة، وهو ما حدث هذا العام، حيث تم زيادة أعداد تأشيرات الحج السياحي 2025 نحو 13 ألف تأشيرة عن العام الماضي.

وكان أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، كشف عن تفاصيل أسعار جدية الحجز ببرامج الحج السياحي موسم 1446 هـ - 2025.

وقال "عبد اللطيف"، في تصريحات لمصراوي، إنه من المتوقع لهذا الموسم أن تظل أسعار جدية الحجز لـ الحج 2025 مثل الموسم السابق، وهي 20 ألف جنيهًأ للبرامج الاقتصادية، و60 ألف جنيهًا للبرامج الـ5 نجوم.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أنه قد تزيد أسعار جدية الحجز لموسم الحج 2025 سواء في البرامج الاقتصادية أو الـ5 نجوم بما يتراوح بين 10 إلى 20 ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على أسعار جدية الحجز النهائية.

من جانبه، قال محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه من المتوقع أن تكون أسعار جدية الحجز الاقتصادي لبرامج الحج 2025 تتراوح ما بين 40 إلى 60 ألف جنيهًا، فيما تكون أسعار جدية حجز برامج الحج الخمس نجوم 2025 تتراوح ما بين 80 إلى 100 ألف جنيهًا.

وفي نفس السياق، قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لمصراوي، إنه من المتوقع أن تكون أسعار جدية الحجز لبرامج الحج 2025 نفس العام الماضي تمامًا.

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