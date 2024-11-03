برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل

كتب- نشأت علي:

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إننا اليوم أمام تعديل مهم في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبَي لجنتَي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأوضح النائب أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، يهدف إلى 3 أشياء؛ أولًا التدريب، وثانيًا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثًا اللياقة البدنية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بالأمن والأمان، وهي السلعة التي تقدم للمواطن دون مقابل، وهي الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية .

وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبَي لجنتَي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التحية للدولة المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكل العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة؛ لجهودهم في حفظ الأمن في الشارع المصري .