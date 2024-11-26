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"الأوقاف" تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

04:29 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

وزارة الأوقاف المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦ للهجرة، الموافق ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م، هو "الحياء خير كله".

الهدف من خطبة الجمعة

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم، إن الهدف المراد توصيله إلى روَّاد المسجد من خلال هذه الخطبة هو بيان أهمية التحلي بخلق الحياء، وأنه باب التقوى، ومفتاح حب الناس.

وتفتتح وزارة الأوقاف، ٢٤ مسجدًا جديدًا يوم الجمعة القادمة ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦ من الهجرة، الموافق ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م، في مختلف المحافظات، منها ١٦ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، وثمانية أخرى بنظام الصيانة والتطوير.

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وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الحياء
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