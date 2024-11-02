14 صورة ترصد هطول الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى

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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير - محمود بكار:

تتعرض العديد من المناطق بالقاهرة الكبرى، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الساعات المقبلة ستشهد، أمطار غزيرة ورعدية على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة، تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة على مناطق من (المنوفية - الإسماعيلية - السويس - حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

كما يتأثر طقس الساعات المقبلة بأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - رعدية أحيانًا على الشرقية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء) على فترات متقطعة.