لأول مرة.. مصر تستضيف الدورة 38 من مؤتمر المعلوماتية البيئية

كتب- عمر صبري:

افتتح الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الالمانية بالقاهرة فاعليات أعمال مؤتمر EnviroInfo 2024 أحد المؤتمرات المتخصصة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات البيئية.

وبحسب بيان، يهدف المؤتمر إلى تقديم ومناقشة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات ذات الصلة بالبيئة من خلال عدد من المسارات البحثية الهامة وهي المعلوماتية البيئية، النمذجة والمحاكاة البيئية، تحديات الاستدامة العالمية، النقل المستدام، الترميز الأخضر.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته باستضافة الجامعة للدورة الثامنة و الثلاثين من مؤتمر المعلوماتية البيئية الأكثر أهمية دولياً نظراً لكونه يدمج فيما بين القضايا البيئية والمعلوماتية بجانب تسليط الضوء على الأدماج الرقمي في إطار أهداف التنمية المستدامة وهو أمرًا بالغ الأهمية لتطوير حلول مستدامة، في ظل مواجهة العالم لتحديات بيئية متصاعدة.

ولفت أن الجامعة تدعم دوماً البحث العلمى والإبتكار وتسهم بتقديم الحلول للقضايا المتعلقة بالتحديات البيئية فهى تفخر باستضافتها للعديد من المؤتمرات الدولية التي تعقد بمصر داخل حرمها حيث تم إستضافة على مدار الـ3 سنوات الماضية تسعة مؤتمرات دولية تغطي مجالات متنوعة، كما تم تنظيم 6 مؤتمرات بحرمها مما مكنها من بناء شبكة علاقات دولية.

كما تحدث الدكتور فولكر فولجموث رئيس المؤتمر المتحدث باسم لجنة المعلومات البيئية في الجمعية الألمانية للمعلوماتية، الأستاذ بجامعة HTW Berlin بأن فاعليات اعمال هذا المؤتمر تعقد لأول مرة خارج حدود أوروبا بمصر بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة وضم ما يقرب من 80 مشارك من دول عدة منها مصر و المانيا وهولندا واليابان و لوكسمبرج و قبرص سواء بالحضور أو المشاركة أونلاين، بجانب مشاركة 3 علماء كمتحدثون رئيسيون، وتنظيم عدد من ورش العمل.

وأعلن أنه تم قبول بالمؤتمر 14 ورقة بحثية سوف يتم نشرهم في Springer – Progress in IS Series - هي دار نشر عالمية تنشر الكتب بما فيها الكتب الالكترونية والمجلات العلمية والتقنية والطبية.

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