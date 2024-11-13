نشرة التوك شو| قضية الطبيبة وسام شعيب تتصدر الاهتمام.. وشعبة الذهب توجه نصائح للمواطنين

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري يزخر بفرص استثمارية كبيرة نتيجة للإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

دافع المحامي منتصر الزيات عن تصريحات طبيبة النساء وسام شعيب، معتبرًا أنها كانت تحذيرًا لأولياء الأمور من المخاطر التي قد تواجه الفتيات.

انتقدت المحامية نهاد أبو القمصان فيديو الطبيبة وسام شعيب، طبيبة النساء في كفر الدوار، والذي اعتبرت ما جاء فيه إهانة للمرأة المصرية وتعميماً غير مبرر

توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تتم المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي في موعدها، مشددا على أن مصر ستتلقى دفعة جديدة من الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار، مع توقعات بحصولها على تمويل إضافي بفائدة منخفضة لتعزيز الاقتصاد والاستثمارات

كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، عن أسباب هبوط أسعار الذهب، مبينًا أن هناك دائمًا تذبذبًا في سعر الذهب، لأنه يتأثر بالأحوال الدولية والسياسية التي تمر بها الدول.