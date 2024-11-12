منتصر الزيات يدافع عن وسام شعيب: "محدش زعل من سوسو ولا توتو"

كتبت- داليا الظنيني:

دافع المحامي منتصر الزيات عن تصريحات طبيبة النساء وسام شعيب، معتبرًا أنها كانت تحذيرًا لأولياء الأمور من المخاطر التي قد تواجه الفتيات.

وقال في فيديو نشره على حسابه عبر منصة تيك توك، إن ردود الأفعال الغاضبة على تصريحاتها "مُبالغ فيها"، خاصة وأنها لم تكشف عن أي معلومات شخصية عن مرضاها.

وأشار الزيات إلى أن هناك معايير مزدوجة في التعامل مع مثل هذه القضايا، قائلاً: "الدنيا اشتعلت وهاجمها شيوعيون وماركسيون وعلمانيون".

وأكمل: "محدش زعل من سوسو ولا توتو، لكن الدنيا انقلبت على وسام عشان تنبهنا من مخاطر بيحاولوا أن يوقعونا فيها".

وأشار الزيات إلى أن الطبيبة وسام شعيب أرادت توجيه رسالة مهمة لأولياء الأمور حول ضرورة مراقبة بناتهن حفاظًا عليهن.

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