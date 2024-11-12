فخري الفقي: إعادة النظر في وثيقة سياسة ملكية الدولة

كتبت - داليا الظنيني:

توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تتم المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي في موعدها، مشددا على أن مصر ستتلقى دفعة جديدة من الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار، مع توقعات بحصولها على تمويل إضافي بفائدة منخفضة لتعزيز الاقتصاد والاستثمارات.

وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، إن مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من الصندوق بقيمة 2 مليار دولار دون الحاجة لتقديم طلب، كما يُشاع.

وأوضح أن إجمالي المبلغ الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي يصل إلى 8 مليارات دولار، بفترة سماح تصل إلى 10 سنوات، ويتم سداده على مدى 20 سنة بسعر فائدة ميسر لا يتجاوز 2.5%.

وأشار الفقي إلى أن حصول مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بفائدة منخفضة سيساهم في تسريع النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

ولفت إلى إعادة النظر في وثيقة سياسة ملكية الدولة لإعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر في الاستثمارات.