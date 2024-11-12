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"نبيع ولا نشتري؟".. شعبة الذهب توجه نصائح للمواطنين

09:14 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

أسعار الذهب

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كتبت - داليا الظنيني:

كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، عن أسباب هبوط أسعار الذهب، مبينًا أن هناك دائمًا تذبذبًا في سعر الذهب، لأنه يتأثر بالأحوال الدولية والسياسية التي تمر بها الدول.

وقال نجيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، إن السوق مفتوح على العالم، وأي تحرك أو انخفاض في البورصة العالمية يكون له صدى وانعكاس مباشر على الأسعار في مصر.

وأوضح أن سعر أوقية الذهب يسجل حاليًا 2593 دولارًا، مؤكدًا أن هذا السعر منخفض، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن هناك تذبذبًا في سوق الذهب حاليًا، ولا يوجد أي استقرار في الأسعار.

ووجه نصيحة للمواطنين بشراء الذهب في الوقت الحالي، قائلاً إن أسعار الذهب حاليًا منخفضة، وهذا وقت مناسب للشراء وليس للبيع.

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