خبير اقتصادي: الاقتصاد المصري شهد تحولاً كبيراً خلال العقد الماضي

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري يزخر بفرص استثمارية كبيرة نتيجة للإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشار خلال لقائه في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، إلى أن استقرار سعر الصرف وتحسن أداء البنوك ساهم في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية.

وقال إبراهيم: "شهد الاقتصاد المصري تحولاً كبيراً خلال العقد الماضي بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في مختلف القطاعات، مؤكداً أن الدولة المصرية أُعيد بناؤها على مدار أكثر من 10 سنوات باستثمارات تجاوزت 10 تريليونات جنيه."

قرارات البنك المركزي

وأوضح إبراهيم أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الصرف كانت مدروسة بعناية، وأنها اتُخذت في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن تثبيت سعر الصرف لم يكن الخيار الأمثل في ظل التطورات العالمية.

وأشاد إبراهيم بالدور الذي لعبته البنوك المصرية في استقرار السوق النقدي وتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد، مؤكداً أنها ساهمت في دعم الاستثمارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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