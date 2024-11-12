نهاد أبو القمصان تعلق على أزمة "وسام شعيب": إهانة للمرأة المصرية (فيديو)

كتبت - داليا الظنيني:

انتقدت المحامية نهاد أبو القمصان فيديو الطبيبة وسام شعيب، طبيبة النساء في كفر الدوار، والذي اعتبرت ما جاء فيه إهانة للمرأة المصرية وتعميماً غير مبرر.

وأشارت في فيديو نشرته على حسابها الرسمي عبر منصة تيك توك، إلى أن الطبيبة أساءت إلى سمعتها بنفسها، وأن هناك فرقًا كبيرًا بين الجاهل والمتعلم في طريقة التعامل مع مثل هذه القضايا.

وأوضحت أبو القمصان أن تصريحات الطبيبة تخالف القانون المصري، خاصة فيما يتعلق بإهانة المرأة وتشويه سمعتها.

وأكدت أن مثل هذه التصرفات تستوجب المساءلة القانونية، لأنها تؤثر سلبًا على صورة المرأة المصرية وعلى الثقة في المؤسسات الطبية.

ودعت "أبو القمصان" إلى ضرورة محاسبة كل من يرتكب مثل هذه الأفعال، لأنها تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنها إساءة كبيرة للمجتمع المصري.

أمرت النيابة العامة بحبس الدكتورة وسام شعيب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، في إطار التحقيقات الجارية بشأن واقعة الفيديو المتعلق بزواج القاصرات والمشاكل الأسرية.

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