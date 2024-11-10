حسام بدراوي: مصر قادرة أن تكون دولة عظمى والقيادات في أوروبا اختفت

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، ومستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، أن هناك صراع دائر الآن بين الخير والشر، والشر تمثله الدولة الصهيونية الغاشمة بالتأييد العسكري السياسي التكنولوجي والمالي الرهيب وهو ما يغير وجه الكرة الأرضية، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنجب المنافسة بين طرفين لا يمكن أن يحكموا العالم.

وأضاف "بدراوي"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القيادات في أوروبا اختفت، ومصر دولة ذات عمق ثقافي وحضاري ولابد أن يكون لها دور، منوهًا بأن ما يحدث بين الشباب بالجامعات والقيادة هو شئ مذهل وكأن الشعوب ليس لها قيمة.

وأوضح أن السلطة والمال والجنس يحركا البشرية، مؤكدًا أن الإنسان أصله خير وما يحدث هو لقطة بفيلم لابد له نهاية ولا يمكن أن تستمر الحياة بهذه الشكل، قائلًا: "مصر عظيمة جدًا ويمكن أن نكون قوة جبارة وقادرة على أن تكون دولة عظمى وتستحق ذلك، مصر لديها بحر متوسط وأحمر ونهر النيل وشمس معظم أيام العام وبها تاريخ وحضارة".