خارجية النواب: المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار تؤكد التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة تجسد التزام مصر الثابت تجاه الشعب الفلسطيني ودعمها المستمر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. موضحةً أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى بجهد مكثف لإيجاد حل سياسي وإنساني للتوترات التي يعاني منها المدنيون في القطاع، مشيرةً إلى أن حماية الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية هما من أبرز أولويات مصر في هذه المرحلة الحساسة.

وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن المبادرة المصرية، التي تتضمن تبادل الرهائن وإطلاق سراح الأسرى، تعكس رغبة مصر الحقيقية في إيجاد حلول عملية تساهم في تحقيق تهدئة طويلة الأمد. مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تأتي كجزء من التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدةً أن الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني هو امتداد لسياسة مصر الراسخة في الوقوف إلى جانب الشعوب العربية، حيث لا تدخر القيادة المصرية جهدًا في السعي لتأمين المساعدات الإنسانية العاجلة وضمان إيصالها إلى أهالي القطاع المحاصرين، بما يعكس اهتمام مصر بمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشادت حارص بالتعاون الدولي الذي تعززه مصر من خلال التنسيق مع الدول الأوروبية والدول الكبرى، حيث تلعب القاهرة دورًا محوريًا في حشد الدعم الدولي لصالح تهدئة الأوضاع في غزة ولبنان. وأكدت أن لقاء الرئيس السيسي برئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبي" بالبرلمان الأوروبي يعدّ خطوة هامة لتعزيز هذا التعاون، موضحةً أن مصر تعمل على بناء شراكات استراتيجية تدعم الاستقرار الإقليمي وتساهم في إنهاء الأزمات بشكل سلمي يضمن حقوق الشعوب المتضررة.

وشددت على أن مصر ستظل قوية وثابتة في مواقفها تجاه قضايا المنطقة العربية، خصوصًا القضية الفلسطينية، وأنها لن تتوانى عن تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين ولبنان. مؤكدةً أن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار تعكس رؤية مصر الواضحة للسلام القائم على العدالة وحقوق الشعوب. وأكدت أن مصر ستبقى داعمًا رئيسيًا للسلام والأمن في المنطقة العربية، ولن تدخر جهدًا في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر أمانًا واستقرارًا للجميع.