وزير الرياضة يبحث مع رئيس سلامة الغذاء التوعية بالمكملات الغذائية وضبط المنتجات المجهولة

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في لقاء هدفه تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة، لتكثيف الجهود المشتركة حول التوعية بالاستخدام الآمن للمكملات الغذائية وضبط المنتجات مجهولة المصدر، خاصة في صالات اللياقة البدنية ومراكز الشباب.

ووفق بيان للهيئة، تناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ حملات توعية موسعة تستهدف الشباب والرياضيين للتعرف على أضرار المكملات الغذائية مجهولة المصدر وأهمية الاعتماد على منتجات آمنة ومرخصة، حرصاً على سلامة الرياضيين وتجنباً لمخاطر المنتجات غير المعتمدة. وأكد الدكتور أشرف صبحي على الدور الحيوي للوزارة في حماية الشباب من التأثيرات السلبية لمثل هذه المنتجات، من خلال تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان توفير بيئة صحية وآمنة داخل مراكز الشباب والأندية.

اتفق الجانبان على ضرورة إحكام السيطرة في صالات اللياقة البدنية لمنع تداول أي مكملات غير موثوقة المصدر، عبر تكثيف إجراءات الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين. كما تم التباحث حول تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة تُعنى بتعريف العاملين في القطاع الرياضي بسبل الكشف عن المنتجات الآمنة، وتعزيز الثقافة الصحية بين الأفراد المهتمين بممارسة الرياضة.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة تسعى إلى بناء جسور من التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات من أجل نشر الوعي الغذائي السليم وضمان سلامة المنتجات المتاحة في الأسواق. واهتمام الهيئة بقطاع المكملات الغذائية خاصة فى الوسط الرياضي لما له من أهمية فى التأثير على صحة الرياضيين.

كما أشاد بالدور الإيجابي لوزارة الشباب والرياضة في تبني مثل هذه المبادرات الهامة، التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، خاصةً بين الفئات الشابة التي تعتبر الأكثر عرضة لتأثيرات هذه المنتجات.

ومن المنتظر أن يسهم هذا التعاون في تطوير لوائح وإرشادات توضح أفضل الممارسات المتعلقة باستخدام المكملات الغذائية في القطاع الرياضي، مما يضمن الالتزام بالمعايير الصحية والأمان داخل مراكز الشباب وصالات التدريب، ويعكس حرص الدولة على حماية صحة الرياضيين وتوفير أفضل بيئة لممارستهم الرياضية، بحسب البيان.