ماراثون للدراجات على كورنيش الإسكندرية للتوعية بالمشكلات البيئية

القاهرة - أ ش أ

نظمت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية،اليوم، الماراثون البيئي الثالث للدراجات على كورنيش الإسكندرية للتوعية بالمشكلات البيئية المختلفة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالتحديات البيئة و دمج الشباب فى العمل البيئى، والتوعية بأضرار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الماراثون يتم تنفيذه هذا العام تحت شعار" Cycle For Green "للتوعية بأضرار المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام وتأثير هذه المخلفات على البيئة والكائنات البحرية والتغيرات المناخية.

وتم اطلاق الماراثون بطول 5 كيلو مترات فى المسافة بين منطقة سبورتنج وحتى مكتبة الإسكندرية بمشاركة 120 متسابقا ومتسابقة من محبي ركوب الدراجات والنشطاء البيئيين، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة، وقد تم التأكيد على المتسابقين بأن هذا السباق خال من الأكياس والزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وفى نهاية الماراثون، ألقى الدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية وغرب الدلتا كلمة عن عدد من التحديات البيئية وجهود الدولة لمجابهة هذه التحديات، وسلط الضوء على التأثيرات السلبية التي يشكلها البلاستيك أحادي الاستخدام على النظم البيئية ، وما يمكن أن تسببه هذه المخلفات البلاستيكية من تداعيات تهدد البيئة والصحة العامة، تم توزيع الجوائز على الفائزين فى الماراثون.

ويأتي الماراثون ضمن سلسلة من الأنشطة والفاعليات التي نفذتها الوزارة بمحافظة الإسكندرية على هامش مؤتمر المدن العالمي الذي سيعقد فى مكتبة الإسكندرية يوم 31 أكتوبر ٢٠٢٤ ، والذي يأتي في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر فى الفترة من 4 إلي 8 نوفمبر ٢٠٢٤، حيث يأتي احتفال يوم المدن العالمي لهذا العام تحت شعار "الشباب يقودون العمل من أجل المدن المستدامة "، كذلك يسلط هذا الحدث العالمي الضوء علي الدور الحاسم للحكومات المحلية والشباب في الدعوة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات جريئة لحماية البيئة.

يذكر أنه تم صدور القانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم إدارة المخلفات و لائحته التنفيذية التي خصصت المادة 18 منها لوضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالأكياس البلاستيكية أحاديه الاستخدام وطرق مكافحة التلوث البلاستيكي الناتج عنها و بالتزامن مع استعدادات دول العالم لوضع صك ملزم من خلال الاتفاقية الدولية خاصة بالبلاستيك وسبل مواجهة التلوث البلاستيكي وآليات التخلص منه.