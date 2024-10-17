"المجلس الصحي" يعتمد البرنامج العلمي للنسخة الثانية من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن المجلس الصحي المصري (EHC)، اعتمد البرنامج العلمي للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والمقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024 تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المجلس الصحي المصري اعتمد ساعات البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، لافتًا إلى منح الفرق الطبية ساعات معتمدة "CPD/CME" وفقًا لمعايير "CPD" تصل إلى 22 ساعة بعد حضورهم لجلسات المؤتمر.

وأضاف "عبد الغفار" أنه يمكن لكل أعضاء الفرق الطبية من العاملين بالمنظومة الصحية الحصول على الساعات المعتمدة من خلال استكمال مراحل التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر اضغط هنا، ومن ثم تسجيل الجلسات الراغبين في حضورها من خلال إنشاء جدول الجلسات الخاص بهم على الموقع الإلكتروني اضغط هنا، يليها حضور الجلسات شخصيًا وتسجيل الدخول والخروج من الجلسات.

ونوه "عبد الغفار" إلى أنه بالتزامن مع تعزيز أهداف التنمية المستدامة يفتح المؤتمر الآفاق أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال منصة ديناميكية تُعرف باسم "مركز الابتكار"، والتي تمكنهم من عرض أفكارهم المبتكرة والمتميزة، وذلك إيمانًا بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دفع عجلة الابتكار والتغيير الإيجابي في مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم من خلال "مركز الابتكار" لإيجاد حلول مستدامة لتحسين رفاهية الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.