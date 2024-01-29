مجلس النواب يوافق على اتفاقية مع صندوق التنمية الإفريقي بقيمة 2 مليون دولار

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي بقيمة 2 مليون دولار.

واستعرض النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة البرلمانية تفاصيل الاتفاق، الذي يتضمن زيادة موارد الصندوق من خلال تفويض الصندوق بالبدء في التجديد السادس عشر لموارده لمدة 3 سنوات تبدأ فى 1/1/2023، كما يجوز للصندوق قبول القروض الميسرة من الجهات المانحة بعد موافقة مجلس الإدارة، ويجوز أيضا للصندوق قبول اكتتابات إضافية وفي هذه الحالة لن تكون أي دولة مشاركة أو جهة مانحة تقدم اكتتابا إضافية ملزمة بزيادة اكتتابها في تجديدات موارد الصندوق المستقبلية بسبب تقديمها للاكتتاب الإضافي بموجب هذا القرار، وتنقسم أدوات اكتتاب الدول المشاركة إلى الاكتتاب غير المشروط، والاكتتاب المشروط.

وعدد "عبد الحميد" أهمية الاتفاق الذي من شأنه المساهمة في ترسيخ جهود الحكومة المصرية فى الوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، وآخرها ما تم توقيعه في قمة المناخ cop 27K، والتى تعمل على تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغير المناخي في أفريقيا.

ولفت "عبدالحميد"، إلي أن الاتفاق يدعم ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة له، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأسماله، كما يعمل على دعم الدور المصري في التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية، حيث يعد أحد الأهداف ذات الأولوية التى تسعى إليها مصر.

وأكد عدد من اعضاء مجلس النواب، الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية فى القارة الافريقية، والجهود المبذولة لدعم الدول الأفريقية غير القادرة من خلال بنك التنمية الأفريقي الذي يقوم بدر مماثل للبنك الدولي، ولكن دوره قاصر على مساعدة الدول الأفريقية وهذا ما يمثيز بنك التنمية الأفريقي.