لا تختلف عن غزة.. رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف جرائم الاحتلال بالضفة الغربية

كتبت- داليا الظنينى:

قال الدكتور محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني: إن العدوان الإسرائيلي لا يقف عند قطاع غزة فقط، وإنما يمتد على مستوى الضفة الغربية بما يجعل الشعب الفلسطيني كاملا في مرمى استهداف سلطات الاحتلال.

وأكد أن عدد الشهداء في الضفة الغربية بلغ 641 شهيدا منذ مطلع عام 2023 وحتى الآن.

وأضاف أشتيه خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، مساء الثلاثاء: تقوم قوات الاحتلال بالعديد من الإجتياحات اليومية لعدد من المخيمات مثل جنين وطول كرم ونور شمس وبلاطة، مشيرا إلى سقوط شهيد في مخيم عين السلطان في أريحا، اليوم.

واستنكر عمليات التسليح المستمرة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بكامل أعضائها للمستوطنين قائلا: الحكومة تقوم بتسليح هؤلاء وهذا التسليح ليس لصيد الطيور ولكن لقتل الفلسطينيين.

وتابع: هناك "ضوء أخضر" تقدمه الحكومة الإسرائيلية لجيشها ومستوطنيها في الضفة الغربية، مؤكدا أن الجميع يعرف أن المستوطن في الليل مدني وفي النهار عسكري لأن جميعهم يخدم في الجيش الاسرائيلي.

وأوضح، أن هناك احتياجات مستمرة للمسجد الاقصى، وهناك استمرار للاعتداءات على حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بالضفة الغربية.

وأكمل رئيس الوزراء الفلسطيني: الوضع العام في الضفة الغربية يكشف تكثيف للمستوطنات والمستوطنين، مؤكدا أن هناك أربع مستوطنات جديدة الآن يجري بنائها في الضفة الغربية ليصبح عدد المستعمرات أكثر 289 مستعمرة بها 755 ألف مستوطن.

وأشار إلى أن السيناريو الذي تخطط إسرائيل لتنفيذه هو تدمير حل الدولتين مع قتل الفلسطينين ودفعهم نحو الهجرة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه قائلا: "نعم هناك تقتيل، نعم نحن ضحايا، لكننا صامدون على أرضنا مهما فعلت إسرائيل لن تهز صمود شعبنا بأي شكل من الأشكال ويجب أن تحاكم إسرائيل على تلك الجرائم".

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